شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عقود حزيران/يونيو لخام نيمكس للجلسة التاسعة على التوالي وانخفاض عقود خام برنت للأدنى لها في 21 عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استمرار نزيف خام نيمكس الذي تداول في مطلع هدا الأسبوع بالسالب لأول مرة في تاريخ العقود الآجلة وتراجع خام برنت للأدنى له منذ 29 من حزيران/يونيو 1999 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 14.7 مليون برميل مقابل 19.2 مليون برميل وفي ظلال تقييم المستثمرين لاختلال التوازن في أسواق النفط في ظلال تداعيات تفشي فروس كورونا والتي أدت لتفاقم تخمة المعروض وشبه امتلاء مستودعات التخزين.

وفي تمام الساعة 04:14 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 20.54% لتتداول عند مستويات 10.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 13.03$ للبرميل، كما انخفضت خام "برنت" تسليم 19.63% لتتداول عند 16.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 20.23$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 100.26 مقارنة بالافتتاحية عند 100.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعلن مجلس الشيوخ عن اتفاق قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي على برنامج لدعم الشركات الصغيرة ف مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا قيمة 484$ مليار.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون إدارته لن تسمح بانهيار صناعة النفط الأمريكية والتي تضررت بشدة من تفشي كورونا، موضحاً أنه وجه وزيري الطاقة والخزانة بضرورة صياغة خطة من شأنها إتاحة التمويل اللازم لتقديم الدعم لهذه الصناعة العظيمة والحفاظ على شركات النفط الأمريكية والتي تعد من ركائز الاقتصاد الأمريكي، وذلك أيضا لحماية الوظائف حالياً ومستقبلاً في هذه الصناعة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأن أمريكا قد تتوقف عن شراء النفط السعودي بسبب وفرة النفط الأمريكي، مع تطرقه لكون أوضاع النفط الأمريكي سلبية للغاية وأن تلك الأوضاع قصيرة ولن تدوم طويلاً وأن أسعار النفط الأمريكي قد ترتفع إلى مستويات ما بين 25$ و28$ في غضون شهر، ويذكر أنه نوه مسبقاً لكون إدارته تعتزم مناقشة إضافة 75 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

Advertisements

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2.4 مليون ولقي 163,097 شخص مصرعهم في 213 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس لديه خطط فورية لمناقشة الوضع مع نظيره الأمريكي، كما نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه لا داعي لتضخيم هبوط أسعار النفط، موضحاً أن الضغوط ستتواصل في الأسواق لحين بدأ دخول اتفاق أوبك بلس الذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ مع مطلع الشهر المقبل، ومضيفاً أن أسواق النفط تعافي من تقلبات قوية للغاية.

وفي سياق أخر، أكد مجلس الوزراء في المملكة العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بعد كل من أمريكا وروسيا وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدي أوبك، على حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مع الإفادة بأن الرياض ملتزمة مع موسكو بتطبيق اتفاق أوبك بلس خلال العامين المقبلين وأنها تراقب عن كثب وعلى استعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشاركة أوبك بلس.

وجاء ذلك في أعقاب السابقة الأولى من نوعها التي حدثت الاثنين الماضي وهي انهيار عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة إلى ذروتها.

ويذكر أن قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية العام الماضي والذي تفشي لاحقاً عالمياً في تراجع الاستهلاك النفطب مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 66 منصة لإجمالي 438 منصة، لتعكس خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 245 منصة منذ 13 من آذار/مارس، حينما كان عدد المنصات العاملة 638 منصة، ما يعكس تراجع 35% في منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.