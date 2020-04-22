شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.0848، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0845، بينما حقق الأعلى له عند 1.0864.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعلن مجلس الشيوخ عن اتفاق قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي على برنامج لدعم الشركات الصغيرة ف مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا قيمة 484$ مليار.