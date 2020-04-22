شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.38% بما يعادل 2.40 نقطة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 60.20، ليستهدف مستوى الدعم 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.90 ومستوى المقاومة 62.05.