شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.43% بما يعادل -0.24 نقطة، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.36، طيلة ثبات المقاومة

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.09.