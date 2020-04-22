الاقتصاد

التصنيع يتراجع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التصنيع (2060) على انخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.97% بما يعادل -0.28 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتحرك السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.28، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.22.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.40 ومستوى المقاومة 10.00.

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