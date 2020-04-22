شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سامبا (1090) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.44% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.00، ليستهدف مستوى الدعم 18.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.94 ومستوى المقاومة 22.00.