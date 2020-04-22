سابك يتعرض للضغط السلبي المضاعف – تحليل صباحي – 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي خلال تداولاته القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى البعيد وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.93% بما يعادل -2.90 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 75.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 62.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.00 ومستوى المقاومة 75.00.
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