شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يحاول خسائره إلى مكاسب – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد الانخفاض المبكر لسهم البحري (4030) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 33.20، استند بهذا التراجع لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، ليندفع بعدها ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى مكاسب بلغت نسبتها 3.04% بما يعادل 1.05 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 37.40 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 33.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.25 ومستوى المقاومة 37.40.