شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اتحاد اتصالات (7020) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تأثره بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.18 ومستوى المقاومة 27.00.