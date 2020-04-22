شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ولاء للتأمين (8060) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -1.29% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 13.14، ليستهدف مستوى الدعم 9.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.04 ومستوى المقاومة 13.14.