شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.58% بما يعادل -104.35 نقطة.

لذلك تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,712.47.