شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية في ظلال استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لانهيار الحاد والتقلبات الموسعة في أسواق النفط العالمية والإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تراجع 0.4% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 8.2% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.67% ليخسر 9.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,406.42، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.20% ليخسر هو الأخر 230.45 نقطة ويصل إلى المستوى 19,050.33.

Advertisements

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليخسر 1.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,806.46، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليخسر هو الأخر 2.29 نقطة ويصل إلى المستوى 2,824.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.78% ليخسر 184.91 نقطة ويصل إلى المستوى 23,608.64، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.93% ليخسر هو الأخر 17.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,861.82.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.34% ليخسر 141.26 نقطة ويصل إلى المستوى 10,394.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 18.10 نقطة ويصل إلى المستوى 5,203.20.