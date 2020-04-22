شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ التاسع من نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.57% إلى مستويات 0.6316 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6280، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6351، بينما حقق الأدنى له عند 0.6277.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تراجع 0.4% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 8.2% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعلن مجلس الشيوخ عن اتفاق قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي على برنامج لدعم الشركات الصغيرة ف مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا قيمة 484$ مليار.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2.4 مليون ولقي 163,097 شخص مصرعهم في 213 دولة.