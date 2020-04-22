شكرا لقرائتكم خبر عن بالأنفوجراف.. قطاع الجملة والتجزئة الأكبر جذبا للقطاع غير الرسمي بـ59.4 ألف منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي ترصد حجم تواجد القطاع الاقتصادي غير الرسمي عن طريق التعداد الاقتصادي الذي انتهى منه الجهاز مؤخرا، حيث قدر التعداد إجمالي عدد المنشآت بالقطاع غير الرسمي بنحو 1.9 مليون منشأة، وإجمالي عدد المشتغلين 3.9 مليون مشتغل، وإجمالي الأجور 28.6 مليار جنيه.

ويظهر إنفوجراف صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبا لمنشآت القطاع غير الرسمي في مصر خلال فترة التعداد، وكانت أبرز النتائج فيما يلي:

استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نحو 59.4 ألف منشأة من إجمالي منشآت القطاع غير الرسمي خلال فترة التعداد، وهو أعلى قطاع جذب القطاع غير الرسمي

بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع نحو 52.9 ألف مشتغل وهو الأعلى بين القطاعات الأخرى

بلغ عدد المنشآت في الصناعات التحويلية نحو 14 ألف منشأة

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سجل عدد المشتغلين في هذا القطاع 17 ألف مشتغل

جذب قطاع أنشطة الخدمات الأخرى نحو 11.2 ألف منشأة

يعمل بهذا القطاع 8.9 آلاف مشتغل

وتظهر بيانات التعداد الاقتصادي، أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية يصل إلى 3.741 مليون منشأة، يستحوذ منها القطاع غير الرسمي على الغالبية بعدد 1.983 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 53%، مقابل 1.757 مليون منشأة للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 47%.

يشير التعداد الاقتصادي إلى أن القطاع غير الرسمي ساهم بـ362.1 مليار جنيه من إجمالي إنتاج القطاع الخاص والبالغ 3.275 تريليون جنيه أي بنسبة 11.1%، مقابل 2.9 تريليون جنيه بنسبة 88.9%، وأخيرا يساهم القطاع غير الرسمي في القيمة الإجمالية المضافة بنحو 238.8 مليار جنيه بنسبة 12.9% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص البالغة 1.863 تريليون جنيه، مقابل 1.62 تريليون جنيه للقطاع الرسمي بنسبة 87.2%.