موانئ دبي العالمية تطلق منصات تجارة عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «موانئ دبي العالمية»، أدوات وخدمات لوجستية متطورة على شبكة الإنترنت، تُغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم. وبفضل هذا النظام المتصل لمنصات عدة، سيتمكن وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من وإلى أي مكان في العالم، وعن طريق أية ترتيبات تشمل الشحن البحري والبري والجوي. وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة إلى الأمام في رقمنة إدارة اللوجستيات والتي تهدف إلى زيادة كفاءة سلاسل التوريد العالمية ووضوحها ومرونتها.

وقامت «موانئ دبي العالمية» بتسريع عملية البدء في تشغيل المنصات المخطط لها بالفعل، وذلك لمساعدة الشركات على مواجهة التحدي المتمثل في أزمة «كوفيد-19» والحفاظ على تدفق التجارة التي تشمل التوريدات الغذائية والطبية الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة بعد استحواذ «موانئ دبي العالمية» على منصة «SeaRates.com»، وهي منصة رقمية تُمكّن العملاء من نقل البضائع حول العالم بنقرة على جهاز الكمبيوتر، إضافة إلى منصتي «LandRates.com» و«AirRates.com». كما أنشأت «موانئ دبي العالمية» «اتحاد الشحن الرقمي» (DFA)، وهو عبارة عن رابطة عبر الإنترنت تجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم على منصة واحدة، ما يُتيح لهم إمكانية الوصول إلى أدوات وطرق وخدمات جديدة ويمكّنهم من القيام بمزيد من الأعمال في أي وقت ومن أي مكان.

وقال مايك باسكاران، المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في مجموعة «موانئ دبي العالمية»: «أظهرت جائحة «كوفيد-19» أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز سلاسل التوريد من أجل الحفاظ على تدفق التجارة، حتى في أوقات التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم. وتتمثل رؤية «موانئ دبي العالمية» في رقمنة سلاسل التوريد مع الاستفادة من البنية التحتية العالمية للموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية وغيرها من الأصول».

وأضاف: «تنقل منصاتنا الجديدة إدارة نقل البضائع إلى الإنترنت، وستمكّن عملاءنا من تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة لسلاسل التوريد وتعزيز الوضوح وإمكانية التنبؤ، ما يساعدهم على تنمية أعمالهم والاستمرار في إمداد الدول بالبضائع والسلع الحيوية التي تحتاج إليها في ظل هذه الأزمة».

وتعد الشبكة العالمية المتنامية من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية التابعة لموانئ دبي العالمية حجر الأساس الذي تقوم عليه الأعمال مع أكثر من 150 عملية في أكثر من 50 بلداً. وسوف تستفيد المنصات التجارية الرقمية واللوجستية من هذه الشبكة الواسعة من البنية التحتية في العالم الحقيقي لتقديم خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «نعتقد أن منصاتنا الجديدة، والتي تشمل «اتحاد الشحن الرقمي»، ستسهم في خلق فرص تجارية جديدة لعملائنا، حتى في أوقات الانكماش الاقتصادي المفاجئ».

وأضاف: «تعد هذه التكنولوجيا عنصر تمكين مباشر للأعمال، فعملية رقمنة التجارة ستساعد الشركات على القيام بمزيد من الأعمال وبقدر أكبر من الكفاءة. كما ستدعم أيضاً الضرورة العالمية للحفاظ على حركة التجارة خلال الأزمة الحالية للمساعدة على تلبية الطلب من الأسواق العالمية».