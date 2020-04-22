تحذير من تفاقم أزمات غذائية في 2020.. الأرز في عين العاصفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن وباء كوفيد-19 قد يؤدي في 2020 إلى تفاقم وضع السكان الذين هم على شفير المجاعة وسجلت أعدادهم تزايداً كبيراً أساساً في عام 2019.



وأفاد التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2020 والذي نشرته الثلاثاء مختلف وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية، أن نحو 135 مليون شخص في 55 بلداً طاولتها النزاعات ومشاكل المناخ كانوا في وضع «انعدام أمن غذائي حاد» في عام 2019.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ أربعة أعوام حين بدأ إصدار التقرير الذي سترفعه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء.

ويبدو أن إفريقيا دفعت العام الماضي مجدداً ثمن «انعدام الأمن الغذائي الحاد» الذي طاول 73 مليون شخص هم أكثر من نصف سكان القارة.