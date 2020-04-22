شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات إيجابية مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى لإنهاء مشكلة طنطا للكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم الزيات ، المفوض العام لشركة طنطا للكتان ، أن المفاوضات التى تتولاها وزارة قطاع الأعمال العام ،والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق للشركة ، إيجابية للغاية ووصلت لمرحلة متقدمة للغاية .

ويوجد نزاع حولها مع المستثمر السعودى حول شركة طنطا للكتان البالغة مساحتها نحو 73 فدانا وتعمل حاليا بصورة محدودة حيث كان مالكا لها قبل عودتها للدولة بحكم قضائى .

كما أن المفاوضات تتركز على التوصل لقيمة عادلة وتنفيذ منطوق حكم القضاء الإدارى، خاصة أن رجل الأعمال عبد الإله كعكى اشترى الشركة بـ83 مليون جنيه عام 2005 يضاف لها 9.8 مليون فوائد سداد ليصل الإجمالى لـ92.8 مليون جنيه، كما تم سداد نحو 25 مليون جنيه لـ400 عامل جراء الخروج للمعاش المبكر، بالإضافة إلى أنه اشترى خط "سنفرة" صينى بـ800 ألف ريال سعودى، واشترى خط "لزق" ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 "جمالون" بـ2,5 مليون جنيه ليصل إجمالى كل ذلك 121 مليون جنيه، و1,2 مليون ريال سعودى، حيث من المنتظر التوصل إلى تسوية على أقصى تقدير بنهاية العام الجارى .

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أضاف الزيات ل" الخليج 365 " أن حل النزاع مع المالك السابق هو بداية الطريق الصحيح لتعديل مسار الشركة وإعادتها لسابق عهدها فى صناعة الكتان وزيت الكتان سواء المستخدم فى الطعام او المستخدم كزيت للبويات ، موضحا أن الشركة هى الوحيدة فى شركات قطاع الأعمال العام التى تصنع الكتان .

مما يذكر أن طلبات المستثمر السعودى تراوحت من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه كمستحقات له ،من اجل اعادة الشركة للحكومة .