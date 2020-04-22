شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البهى: الأعشاب الطبية المصدر الوحيد لاستخراج خلاصات الأدوية الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن الأعشاب الطبية هى المصدر الوحيد فى العالم لاستخراج خلاصات المواد الفعالة للأدوية واستخدامها فى محاربة الفيروسات والأوبئة فى مختلف دول العالم، موضحا أن المصل واللقاح هو صاحب الدور فى استباط اللقاحات الأمراض الموسمية أو المتوطنه ولابد أن تعمل على وضع دراسات عاجلة للفيروسات الجديدة فى العالم.

وأضاف البهى فى تصريح خاص ل الخليج 365 ، أن أكثر 80% من خامات الدواء نستوردها من الخارج ولدينا مصادر عديدة للخامات أبرزها بعد الصين الهند، إلا أن الدول المنتجة تعطى الخامات للدول الأخرى بأسعار أعلى من سعر استخدامها فى صناعتها للأدوية لكى تستطيع أن تنافس بمنتجاتها من الأدوية الأسواق العالمية بأسعار تنافسية أقل من سعر التصدير للدواء المصرى وأعلى فى الاستفادة والربح .

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وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن مصر لديها مخزون كافى من كافة الأدوية التى تنتج فى مصر ولدينا الآليات الحديثة لإنتاج كافة الأدوية الحديثة مع توفير المواد الخام، لافتا إلى أن توفير المواد الخام المحلية من الأعشاب الطبية تعطى قيمة مضافة أعلى للمنتجات المصرية من الدواء وتعطى للصادرات المصرية ميزة تنافسية فى غزوها للاسواق الخارجية.

يذكر ، أن هناك عدد من الأدوية التى تستخدمها وزارة الصحة فى علاج المصابون بفيروس كورونا المستجد والتى كانت تستخدم كمضادات الفيروسات أخرى على مستوى العالم وثبتت فعاليتها نسبيا على المصابون بكورونا بعد تجربتها عليهم فى عدد من الدول .