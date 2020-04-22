شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5055 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 4500 نقطة خلال الأيام القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,999 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,112 نقطة
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