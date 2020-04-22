شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل خسائره -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر خسائره التي بداها منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 8325 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى أول ثم 7700 نقطة كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,275 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,374 نقطة