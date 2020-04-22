شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة المخزونات النفطية بأكثر من 13 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت بحوالي 13.2 مليون برميل في الأسبوع الماضين وهو ما زاد قليلا عن توقعات بارتفاع قدره حوالي 13 مليون برميل.



وبحسب البيانات الأولية ، ارتفع مخزون البنزين 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما صعد مخزون المقطرات 7.6 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعرا الخام.