شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق الجلسة على انخفاض بأكثر من 600 نقطة متأثراً بخسائر النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء على نحو حاد في ظل الخسائر الفادحة بسوق النفط مما أثر سلبيا على قطاع الطاقة.



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على برنامج بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات ومراكز الاختبار والرعاية الصحية في مواجهة تداعيات كورونا.



وردا على خسائر النفط، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لن يسمح أبدا بانهيار صناعة الطاقة الهامة للغاية للاقتصاد الأكبر في العالم.



وأضاف "ترامب" بأن وجه وزارتي الطاقة والخزانة من أجل طرح خطة لدعم شركات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لا سيما المتضررة من هبوط الخام وفيروس كورونا.



يأتي ذلك مع انخفاض سعر "ويست تكساس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 43.4% وأغلق عند 11.57 دولار للبرميل.

Advertisements



أما عقود الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار المنتهية صلاحيتها، فقد قفزت بنسبة 126% مغلقة عند 10.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.9 دولار وأقل سعر عند -16.7 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 24.4% وأغلق عند 19.33 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 18.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.7% (ما يعادل 631 نقطة) إلى 23019 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23365 نقطة وأقل مستوى عند 22941 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 3.5% (ما يعادل 297 نقطة) إلى 8263 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8480 نقطة وأقل مستوى عند 8215 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 3.1% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 2736 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2785 نقطة وأقل مستوى عند 2725 نقطة.