شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تسجل أدنى مستوى إغلاق في أكثر من 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، وذلك في ظل الخسائر الحادة بسوق النفط مما يؤثر سلباً في الكلب على السلعة الزراعية المستخدمة في صناعة الإيثانول كوقود حيوي.



وهبط الطلب بشكل حاد من مصافي التكرير على الإيثانول كوقود حيوي يتم مزجه بالوقود التقليدي، وهو ما انعكس سلبا على الذرة.

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وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات على تويتر بأنه لن يسمح أبدا بانهيار صناعة الطاقة الهامة للغاية للاقتصاد الأكبر في العالم.



وأضاف "ترامب" بأن وجه وزارتي الطاقة والخزانة من أجل طرح خطة لدعم شركات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لا سيما المتضررة من هبوط الخام وفيروس كورونا.



وفي ختام الجلسة، هبطت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.4% إلى 3.09 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2009، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.16 دولار بينما سجل أقل سعر عند 3.01 دولار.