شكرا لقرائتكم خبر عن "نتفليكس" تحقق أرباحا وإيرادات قوية مستفيدة من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصبحت "نتفليكس" واحدة من الشركات القليلة التي حققت استفادة وأرباحا وإيرادات قوية في الربع السنوي من فيروس كورونا المتفشي حول العالم.



يأتي ذلك مع زيادة عدد المشتركين في خدمات "نتفليكس" بأكثر من الضعف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وجذبت "نتفليكس" 15.77 مبيون مشترك جديد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، وهي أكبر زيادة فصلية في تاريخ الشركة بيننما أشارت التوقعات إلى إضافة 8.22 مليون مشترك جديد.

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وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، بلغت الأرباح الفصلية 709 ملايين دولار أو ما يعادل 1.57 دولار للسهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات عند 1.64 دولار للسهم من 344 مليون دولار أو 76 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وسجلت الإيرادات 5.77 مليار دولار بما يتجاوز 5.75 مليار دولار توقعها المحللون من 4.52 مليار دولار قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 0.8% مغلقا جلسة الثلاثاء عند 433.8 دولار، لكن السهم ارتفع بعد النتائج بنسبة 0.6% إلى 436 دولارا.