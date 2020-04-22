شكرا لقرائتكم خبر عن "سناب شات" تحقق نتائج أعمال أفضل من التوقعات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "سناب شات" لتتطبيق التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي تسجيل صافي خسائر فصلية بحوالي 305.9 مليون دولار أو ما يعادل 21 سنتا للسهم في الربع السنوي الأول مقارنة بخسائرة بحوالي 310.4 مليون دولار أو ما يعادل 23 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وعند استثناء بعض البنود من نتائج الأعمال، سجلت "سناب شات" خسائر بثمانية سنتات للسهم، وهو ما جاء دون توقعات بتسجيل خسائر عند 20 سنتا للسهم.

Advertisements



أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 462.5 مليون دولار مقارنة بحوالي 320.4 مليون دولار قبل عام، وتجاوزت توقعات عند 423.7 مليون دولار.



وبلغ عدد مستخدمي "سناب شات" 299 مليون مستخدم يومياً في المتوسط في الربع السنوي الأول بينما أشارت التوقعات إلى 225 مليون مستخدم يومياً في نفس الفترة من 190 مليونا في الربع الأول من عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سناب شات" بنسبة 3.7% إلى 12.4 دولار، لكن بعد الكشف عن نتائج أعمال الشركة، قفز السهم بنسبة 20.5% إلى 14.99 دولار.