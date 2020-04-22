شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول تحت الضغوط البيعية والتي دفعت السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 636 فلس، وذلك بعدما تعرض لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 670 فلس، والذي فشل في تجاوزه منذ نهاية شهر مارس الماضي، مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 590 فلس كمستوى أول ثم 510 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 632.0 بينما مستوى المقاومة هو 643.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط