شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 207 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 185 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205.0 بينما مستوى المقاومة هو 210.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد