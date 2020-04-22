شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 211 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك ، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205 بينما مستوى المقاومة هو 215 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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