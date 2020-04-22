شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 530 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 570 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 400 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 525.0 بينما مستوى المقاومة هو 540.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط