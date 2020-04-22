شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مراكز التجارة العقارية (MARAKEZ) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 21٫50 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 25 ريال، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يعكس مزيدا من السلبية قد تنال السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى 18 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.7 بينما مستوى المقاومة هو 23.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط