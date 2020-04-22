شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 25 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.0 بينما مستوى المقاومة هو 26.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط