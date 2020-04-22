شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK)يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 16٫56 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مارس الماضي، كما انزلق السهم اسفل مستوى 17 ريال، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 15٫80 ريال كمستوى أول ثم 14 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط