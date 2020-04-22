شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫23 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫33 ريال،وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 1٫14 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط