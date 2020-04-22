شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫70 ريال، ف ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري،وهو ما يعد إشارة سلبية، ما انخفض السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 1٫45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.64 وبين مستوى المقاومة هو 1.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط