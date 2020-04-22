شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من الصفر.. ماذا يعنيه يوم النفط المجنون؟ والان نبدء بالتفاصيل

تبدو كلمة «غير مسبوقة» وكأنها كلمة مرهقة جدًا في أخبار الاقتصاد الآن بالنظر إلى ما يحدث من مفاجآت في العالم هذه الأيام، لكن استخدامها لوصف ما يحدث في سوق النفط الآن لن يكون مبالغة على الإطلاق، فما يحدث من تدهور للأسعار يشكل فعلًا أمرا غير مسبوق.

وفي صباح يوم الإثنين الماضي، وصلت أسعار عقود مايو الآجلة المنتهية للخام الأمريكي القياسي عند أدنى مستوياتها في هذا القرن. وبعض الأسعار الفورية المحلية كانت من رقم واحد - يقصد أقل من 10 دولارات-، وبحلول فترة ما بعد الظهر، كان من الواضح أن الأمور تخرج عن نطاق السيطرة حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة إلى 10 دولارات ثم 5 دولارات ثم بنسات، وأصبحت بالسلب في نهاية اليوم لأول مرة في التاريخ.

وبينما لا يتقاضى الموظفون من أصحاب السيارات رواتبهم التي تسمح لهم بشراء النفط وملء خزاناتهم -وبالتالي يقل الطلب على النفط بشدة في السوق- كان تداول عقد الشهور الآجلة الجديدة تتم بالمعدل الطبيعي -وهو ما يعني زيادة المعروض عن الطلب-، وهذا تسبب في انهيار مزدوج يوم الإثنين الماضي -على الصعيدين المادي في بنية السوق والمالي- وهذا سيترك ندوبًا وجروحًا في الاقتصاد.

وعلى الرغم من الاتفاق الدولي لتقييد الإنتاج بشكل حاد، تم التوصل إليه قبل أكثر من أسبوع بقليل، إلا أنه كان متأخرًا جدًا في مواجهة الأزمة، ومتأخرًا أكثر في مساعدة شركات إنتاج النفط الأمريكية.

وقبل أربع سنوات فقط من الآن لم يكن هناك أي نفط خام أمريكي يتم تصديره للخارج، وكافحت البنية التحتية للتخزين والنقل داخل الولايات المتحدة لمواكبة الطفرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي تهدف لتحويلها إلى أكبر منتج للنفط في العالم.

ومع الإفراط في إنتاج العالم مؤخرًا بنحو 20 مليون برميل إضافي يوميًا، لا تزال هناك بعض الأماكن لإرسال وتخزين النفط في قارات أخرى، ولكن القليل منها فقط تبقى في الولايات المتحدة أو بالقرب منها.

وبسبب طبيعة بنيتها التحتية القوية، بدت السوق المالية الأمريكية العميقة والمعقدة أفضل استعدادًا للتعرض لصدمة، مما جعل انخفاض يوم الإثنين بمقدار 55 دولارًا في سعر عقد منتهي الصلاحية أمرًا مزعجًا للغاية لمن كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تقف في ذلك الموقف أبدًا.

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وتحتاج العقود الآجلة للسلع إلى أن تكون موحدة وترتبط بنقطة تسليم فعلية، والتي كانت في هذه الحالة غير موجودة.

أيضًا ستكون النتائج شائكة بالنسبة للتجار الذين لم يظنوا أبدًا أنهم سيضعون علامة سالب أمام الأسعار المتوقعة للنفط في نماذج إدارة المخاطر الخاصة بهم، كما أنها ستكون شديدة التأثير على المنتجين المحليين وشركات شحن النفط.

وفي الماضي، جعلت تراجعات الأسعار من غير المستساغ مالياً لبعض المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة الاستمرار في الضخ، ولكن الآن سيضطر الكثيرون إلى إغلاق الآبار المنتجة مؤقتًا التي كانت تغطي تكاليفهم النقدية.

وجدير بالذكر أن إحدى شركات الطاقة القليلة في أمريكا الشمالية التي حققت أداءً جيدًا يوم الإثنين كانت شركة كابوت أويل آند جاز Cabot Oil & Gas، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي.

وفي فائدة غير متوقعة للأزمة في أسواق الغاز بعيدًا عن النفط، سوف يضطر المسئولون عن التنقيب عن النفط في أمريكا، ممن ينتجون الغاز المصاحب أيضًا إلى التوقف، وهذا سيخفف بشكل تلقائي من تخمة الغاز على طول الطريق.

وهذا من شأنه أيضًا أن يجعل منتجي الغاز الذين يتعاملون فقط في بيع الغاز من بين الفائزين القلائل من وراء هذا اليوم المجنون.

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