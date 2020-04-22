شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون مستخدم جديد يهدون أسهم «سناب» قفزة 18% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سناب» المالكة لتطبيق «سناب شات» يوم الثلاثاء عن نتائج قوية في الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع سعر أسهمها بنسبة 18% بعد ساعات التداول.
وبلغت الخسائر 8 سنتات للسهم فيما بلغت الإيرادات 462 مليون دولار، بينما قفز عدد المستخدمين النشطين يوميًا على مستوى العالم إلى 229 مليونًا، بزيادة 39 مليونًا عن العام الماضي.
متوسط العائد لكل مستخدم ارتفع إلى 2.02 دولار من 1.68 دولارًا العام الماضي، وبلغت عائدات الشركة 462 مليون دولار، بزيادة أكثر من 44% عن 320 مليون دولار التي أبلغت عنها الشركة في الربع الأول من عام 2019.
ونمت قاعدة مستخدمي «سناب شات» إلى 229 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة 20% عن العام الماضي. ويمثل ذلك أعلى معدل نمو لمستخدمين بلغته الشركة منذ الربع الثاني من عام 2017.
وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع ريفينيتيف خسارة 7 سنتات للسهم الواحد و428.8 مليون دولار إيرادات للربع الأول، ولكن الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات وباء كورونا تقلل أهمية مقارنة النتائج مع التقديرات.
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