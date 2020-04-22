39 مليون مستخدم جديد يهدون أسهم «سناب» قفزة 18%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سناب» المالكة لتطبيق «سناب شات» يوم الثلاثاء عن نتائج قوية في الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع سعر أسهمها بنسبة 18% بعد ساعات التداول.

وبلغت الخسائر 8 سنتات للسهم فيما بلغت الإيرادات 462 مليون دولار، بينما قفز عدد المستخدمين النشطين يوميًا على مستوى العالم إلى 229 مليونًا، بزيادة 39 مليونًا عن العام الماضي.

متوسط ​​العائد لكل مستخدم ارتفع إلى 2.02 دولار من 1.68 دولارًا العام الماضي، وبلغت عائدات الشركة 462 مليون دولار، بزيادة أكثر من 44% عن 320 مليون دولار التي أبلغت عنها الشركة في الربع الأول من عام 2019.

ونمت قاعدة مستخدمي «سناب شات» إلى 229 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة 20% عن العام الماضي. ويمثل ذلك أعلى معدل نمو لمستخدمين بلغته الشركة منذ الربع الثاني من عام 2017.

وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع ريفينيتيف خسارة 7 سنتات للسهم الواحد و428.8 مليون دولار إيرادات للربع الأول، ولكن الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات وباء كورونا تقلل أهمية مقارنة النتائج مع التقديرات.