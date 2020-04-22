تخزين «الإغلاق الكبير» يسهم في رفع مبيعات «كوكاكولا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت شركة كوكاكولا إلى مجموعة كبيرة من الشركات التي سحبت توقعاتها عن العام بأكمله بسبب حالة عدم اليقين الحالية. وقالت إن تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، تؤثر في مبيعاتها خلال الربع الثاني، كما نوهت بقفزة في أرباح الربع الأول، حيث تعززت المبيعات بكمية المؤن التي خزنها المستهلكون، ومنها مشتريات الصودا مع قيام الحكومات بتطبيق إجراءات الإغلاق.

لكن نتائج الربع الثاني ستعاني بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات الشركة خارج الولايات المتحدة بعد تعليق الأنشطة الرياضية والأحداث الكبرى، وإغلاق المطاعم ومسارح السينما، وأماكن عامة أخرى.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 65% إلى 2.8 مليار دولار، مدعوماً جزئياً باستحواذها على شركة ألبان «فيرلايف». وانخفضت الإيرادات 1% إلى 8.6 مليار دولار.