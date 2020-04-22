«هواوي» تسجل تراجعا كبيرا في نمو أرباح الفصل الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات يوم الثلاثاء عن تراجع كبير لعائداتها مع نسبة نمو لم تتعد 1,4 بالمئة في الفصل الأول عندما تسببت جائحة كوفيد-19 والجهود لاحتوائها بإغلاق الاقتصاد الصيني.

والأرقام التي نشرتها شركة هواوي غير المدرجة في البورصة، هي بين أولى البيانات المالية لمؤسسات صينية كبرى تقدم لمحة عن حجم تداعيات الوباء على قطاع الأعمال، منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر قبل ان ينتشر عالميا.

وبلغت عائدات كانون الثاني/ يناير-آذار /مارس 182,2 مليار يوان (25,8 مليار دولار) بزيادة بنسبة 1,4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بنسبة 39 بالمئة خلال الفترة نفسها العام الماضي، وفق بيان للشركة.

وبلغ هامش الأرباح الصافية في الفصل الأول 7,3 بالمئة، مقارنة بنحو 8 بالمئة العام الماضي.

ولم تعتبر هواوي، أكبر شركة في العالم للتزويد بمعدات التشبيك والاتصالات وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية بعد سامسونغ، ان بطء النمو مرده الى فيروس كورونا المستجد الذي جمّد إنفاق المستهلك وسلاسل الإمداد العالمية.

لكنها قالت إن الشركة «وشبكة مزوديها يعملان سويا لمواجهة التحديات القاسية أمام عمليات الانتاج والاستئناف».

وأضافت هواوي إن النشاط التجاري «يتواصل كالمعتاد» لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.

وتشير الأرقام إلى أن الوباء يمثل تحديا أكبر، أقله في المدى القصير، مما تمثله الحملة الأميركية لعزل الشركة عالميا.

قالت هواوي الشهر الماضي إنها حققت نموا قويا في عام 2019، فيما زادت العائدات بنسبة 19,1 بالمئة رغم المساعي الأميركية لعزلها.

وتشتبه الولايات المتحدة في أن معدات هواوي تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية.

لكن الشركة نفت هذا الاتهام مرارا وقالت إن واشنطن لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء.