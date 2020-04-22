«أراضي دبي»: 5 إجراءات تتصدر معاملات أنظمة العمل عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجاح تجربة نظام العمل عن بعد الذي بدأت بتطبيقه استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتخفيف من تبعاته على سير الأعمال في الإمارة، بما يضمن محافظة القطاع العقاري على مكانته التنافسية.

وخلال الفترة من 15 مارس الماضي حتى 15 إبريل، أظهر متعاملو الدائرة نشاطًا ملحوظًا وناجحًا في التعامل مع تلك الأنظمة لإنجاز مختلف معاملاتهم، بعد أن تمكنوا من فهمها والتكيف معها بفاعلية تامة، بفضل سهولة استخدامها.

وكان من أبرز تلك الإجراءات (ادفع مستحقاتك الآن) الخاصة بمركز فض المنازعات الإيجارية الذي تم من خلاله إنجاز 492 معاملة، كما تم إنجاز 2961 معاملة تعديل لبيانات الأشخاص، بينما وصل عدد معاملات البيع للتسجيل المبدئي إلى 1705 معاملات، فضلاً عن استكمال 1412 معاملة بيع مبدئي بالإضافة إلى 683 معاملة رهن.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تؤكد هذه الأرقام المعلنة لشهر واحد فقط قدرتنا على العمل بكامل طاقاتنا من خلال أنظمة العمل عن بعد، واستغلالها على النحو الأمثل لأداء مختلف عملياتنا. ومن جهة أخرى، فإنها تعكس حرصنا على توفير الحلول الاستباقية الذكية لتمكين متعاملينا لضمان عدم تأثرهم بتبعات الظروف الراهنة. ويجسد هذا الإنجاز مساعينا لمواصلة تقديم الخدمات بطريقة سلسة وسهلة لكافة متعاملينا، وجاهزيتنا التامة للتغلب على جميع التحديات، لضمان سير أعمالهم.

,كشفت أراضي دبي أن الإجراءات الرئيسية كانت متاحة لمختلف فئات المتعاملين، حيث أظهروا قدرة على التعامل مع كافة خيارات إنجاز المعاملات عن بعد، بفضل تطويرها عددًا من الأنظمة والتطبيقات المتقدمة التي تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.