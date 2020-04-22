متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة «الوثبة للتأمين» في 26 إبريل للنظر في ما تم إنجازه من خطة العمل للربع الأول من العام الجاري.

* تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماع الجمعية العمومية في 28 إبريل الجاري إلكترونياً دون الحضور الشخصي للمساهمين.

* وافقت الجمعية العمومية ل«مصرف عجمان»، على تعديل النظام الأساسي للمصرف، وإصدار صكوك بمبلغ 150 مليون دولار غير قابلة للتحويل لأسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز عاماً من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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* اعتمدت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين «أريج»، توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 1.7 مليون دولار إلى الاحتياطي من أرباح السنة الصافية، وتحويل باقي صافي الأرباح البالغ 15.77 مليون دولار للأرباح المستبقاة.

* أعلنت شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، تفويض مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد أمس الأول الاثنين، الرئيس التنفيذي وإدارتها لدراسة تحويلها إلى شركة استثمارية، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة لها، وأضافت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين مستشارين متخصصين لهذا الغرض وعرض الهيكل المقترح الأمثل للشركة ونتائج تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة.

* وافقت الجمعية العمومية للشركة «الخليجية للاستثمارات العامة»، على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وذلك حسب متطلبات المادة 302 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.