نوفاك: لا حاجة للتهويل والضغوط باقية حتى 1 مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يرى حاجة للتهويل بشأن هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي، مشيراً إلى أن أسواق النفط ستبقى تحت ضغط لحين تنفيذ اتفاق «أوبك+» في مايو/‏‏أيار المقبل. وبذلك ينفي نوفاك أنباء تحدثت عن تسريع تطبيق الاتفاق.

وبحسب «أوبك» فقد عقد عدد من وزراء المنظمة ومن دول غير الأعضاء الموقعين على «إعلان التعاون»، اجتماعات غير رسمية لتبادل الأفكار حول الوضع الحالي الكبير لأسواق النفط. ورحب المجتمعون عبر الاتصال المرئي بمبادرة وزير الطاقة الجزائري - رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أوبك، محمد أركاب لعقد هذا المؤتمر غير الرسمي حول الوضع الدرامي الحالي لسوق النفط العالمي.وقال مصدران في «أوبك» إن أعضاء المنظمة الكبار السعودية والإمارات والكويت، وأيضاً روسيا التي ليست عضواً في «أوبك»، لم يشاركوا في المؤتمر.

وقال أحد المصدرين إن نيجيريا وفنزويلا والعراق إلى جانب كازاخستان وأذربيجان، وهما منتجان خارج المنظمة، شاركوا في المؤتمر.

(وكالات)