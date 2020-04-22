مليون وحدة يومياً الطاقة الإنتاجية لـ «ماي دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنتْ «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل «هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا)، عن سير عملياتها التشغيلية من دون أي انقطاع، مؤكدةً عدم تأثرها بتداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد، وجددت الشركة التزامها بمواصلة توفير منتجاتها من مياه الشرب المعبأة من خلال مصنعها الآلي بالكامل، محققةً بذلك الحد المستهدف في إنتاج أكثر من مليون وحدة يومياً.

وتمتلك شركة «ماي دبي» مخزوناً كبيراً من مياه الشرب المعبأة، كما تواصل استلام المواد الخام بصورةٍ طبيعية، في الوقت الذي تعمل فيه على اعتماد نظُم دعمٍ بمخزون احتياطي، لتكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة. وتتميّزُ الشركة بعملياتها التشغيلية الآلية بالكامل، من مرحلة استلام المواد الخام في المستودعات وصولاً إلى مراحل الإنتاج النهائية، وتحميل عبوات المياه في الشاحنات المتوجهة إلى مراكز التوزيع. كما تشمل العملية الآلية عمليات النقل داخل المصنع، والتي تتم من خلال قطار ذكي أحادي من دون أي تدخُّل مباشر من الموظفين والعاملين، محققةً بذلك الهدف الجوهري الطموح في الوصول إلى عمليات إنتاج آلية لا تمسها الأيدي بنسبة 100% تقريباً.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: نستطيعُ اليوم بسهولة تلبية الزيادة الكبيرة في حجم الطلب، والتي نشهدُها منذُ بضعة أسابيع. وبفضل الاستراتيجية الطموحة والرؤية الاستباقية لمساهمينا، نمتلك حالياً جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لرفع طاقتنا الإنتاجية، والتي تفوق حجم الطلب الحالي في الأسواق بنسبة 30%.