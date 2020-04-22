انهيار الخام الأمريكي يفاقم مخاوف أسواق الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وبحدة، أمس الثلاثاء، إذ إن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي لأقل من الصفر، والتوقعات القاتمة للنتائج الفصلية ينذران بأكبر هبوط اقتصادي منذ الكساد العظيم.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 600 نقطة بما يعادل 2.55% ليصل إلى حدود 23 ألف نقطة، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 3% مسجلاً 2735 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع قرابة 4% إلى 8222 نقطة.



هوت الأسواق الأوروبية أمس الثلاثاء، غداة انهيار أسعار النفط وتراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن 2.4% إلى 5675 نقطة، ومؤشر «داكس» 3.5% إلى 10297 نقطة، أما مؤشر «كاك 40» الفرنسي فخسر 3.3% إلى 4463,56 نقطة.

وأتى تدهور أسعار النفط بشكل غير مسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.