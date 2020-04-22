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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الخام الأمريكي يفاقم مخاوف أسواق الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وبحدة، أمس الثلاثاء، إذ إن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي لأقل من الصفر، والتوقعات القاتمة للنتائج الفصلية ينذران بأكبر هبوط اقتصادي منذ الكساد العظيم.
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 600 نقطة بما يعادل 2.55% ليصل إلى حدود 23 ألف نقطة، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 3% مسجلاً 2735 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع قرابة 4% إلى 8222 نقطة.
هوت الأسواق الأوروبية أمس الثلاثاء، غداة انهيار أسعار النفط وتراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن 2.4% إلى 5675 نقطة، ومؤشر «داكس» 3.5% إلى 10297 نقطة، أما مؤشر «كاك 40» الفرنسي فخسر 3.3% إلى 4463,56 نقطة.
وأتى تدهور أسعار النفط بشكل غير مسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.
الأسهم الكورية
وفي آسيا، تراجع الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد، أمس الثلاثاء، مقابل الدولار، وسط تقارير غير مؤكدة بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في حالة صحية حرجة. وانخفض الوون 1.08% ليتداول عند 1233.83 مقابل الدولار.
وشهدت أسهم كوريا الجنوبية أيضاً انخفاضات كبيرة، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 1.94% بينما انخفض مؤشر كوسداك بنسبة 2.25%. وارتفعت أسهم شركة الدفاع «فيكتيك» بنسبة 24.71%. جاءت هذه التحركات السالبة للأسواق بعد أن قالت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع، إن واشنطن «تراقب المعلومات الاستخباراتية» بأن كيم في «خطر شديد بعد عملية جراحية».
وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8%، بينما تراجعت الأسهم الصينية في البر الرئيسي وانخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.8% تقريباً، بينما انخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 1%.
الأسهم اليابانية
تراجعت الأسهم اليابانية مع تحمل شركات مرتبطة بالطاقة وطأة انهيار أسعار النفط، بينما نالت جائحة فيروس كورونا من الشهية للمخاطرة قبل إعلان نتائج أعمال شركات. ونزل مؤشر نيكاي 1.97 بالمئة إلى 19280.78 نقطة متراجعاً أكثر عن مستواه يوم الجمعة القريب من ذروة ستة أسابيع عند 19922 نقطة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.15 بالمئة إلى 1415.89 نقطة.
وتفاقمت الخسائر جراء مخاوف جيوسياسية بعدما قالت «سي.إن.إن» إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعاني مرضاً شديداً، بينما شككت مصادر من كوريا الجنوبية والصين في ذلك.
وسُلط الضوء على الشركات التي لها انكشاف على سوق النفط بعد أن تصدرت أسعار الخام العناوين الرئيسية ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو/أيار وهو شهر أقرب استحقاق عن الصفر.
ونزل سهم شركة جيه.جي.سي لهندسة محطات الطاقة 6.3% بينما نزل سهم شيودا كورب 3.5%.
كما تضررت أسهم شركات التجارة التي تعد عمليات الموارد جزءاً أساسياً من عملها.
ونزل سهم ميتسوبيشي كورب 1.4% وميتسوي كو 2.3% وإيتوشو كورب 2%، بينما هوى سهم ماروبيني إلى أقل مستوى في أربعة أعوام وفقد 3.8%.
(وكالات)
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