شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دانة غاز» تقر توزيع 5.5% أرباحاً نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” صادقت الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال عن العام الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 384 مليون درهم، أو ما يعادل 5.5 فلس للسهم الواحد.

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