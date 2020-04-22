بوابة المقطع تعزز منصة «مارجو» الرقمية وتطلق خدمة حجز المستودعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت بوابة المقطع، المشغل والمطور لنظام مجتمع الموانئ الأول من نوعه في دولة الإمارات التابعة لموانئ أبوظبي، خدمة جديدة على منصتها الرقمية للخدمات اللوجستية «مارجو» لتسهيل عملية حجز المستودعات والمساحات التخزينية في أبوظبي.

وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية حجز مساحات تخزينية ضمن مرافق المستودعات النموذجية والمستودعات المتخصصة المبردة لحفظ السلع والبضائع بما يشمل المواد الغذائية والطبية لفترات قصيرة أو متوسطة للمتعاملين عن طريق نظام رقمي مبسط يمكن من خلاله إتمام الإجراءات بكل يُسر وبتكلفة منخفضة.

وتشمل مجموعة المستودعات المتوفرة على المنصة، مرافق تخزينية متطورة في قلب مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، تتميز بموقعها الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وبمرافق مزودة بقدرات التحكم الكامل في درجة حرارة مساحات التخزين بالإضافة إلى كونها حائزة تصنيفاً من الدرجة الأولى، وهي واحدة من أعلى معايير الصناعة في مجال إدارة المستودعات والتخزين.