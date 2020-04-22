موجة هبوط جماعي للأسهم المحلية.. وحادّة لـ «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

لحقت الأسهم المحلية بنظيراتها العالمية والعربية والخليجية، مسجلة تراجعات جديدة، لليوم الثاني على التوالي، بفعل الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي، فيما لم ينجح في الصعود سوى 4 أسهم فقط، وذلك في مقابل انخفاضات حادة ل «القيادية»، التي تراجعت بسوق دبي 3.28%، و«أبوظبي» 2.74%.

وخليجياً، انخفض السوق السعودي «أتاسي» 1.58%، وسوق الكويت 2.62%، وسوق مسقط 1.19%، والسوق البحريني 0.47%.

وقادت تراجعات المحلية أسهم «أبوظبي الأول» بانخفاضه 4.89%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.81%، و«دبي الإسلامي» 4.08%، و«إعمار العقارية» 4.06%، فيما ارتفع «ديار» 4.74%، وحظي بأكبر شراء من قبل الأجانب (غير العرب)، أمس، بالتزامن مع إعلان الشركة عن خططها لإعادة الهيكلة.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 382.3 مليون درهم، منها 244.3 مليون درهم في دبي، و137.96 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 452.7 مليون سهم، توزعت بواقع 391 مليون سهم في دبي، و61.7 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 53 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة، وجاء ذلك عن طريق 7452 صفقة.



سوق دبي



وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 3.28% إلى مستوى 1825.63 نقطة، متأثراً بالنزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع البنوك 3.87% مع انخفاض «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، في وقت انخفض «جي إف إتش» 4.35%.

وتراجع قطاع العقار 3.31% إثر تراجع «إعمار العقارية» بالدرجة الأولى، فيما انخفضت أسهم «إعمار للتطوير» 4.06%، و«إعمار مولز» 1.81%، و«الاتحاد العقارية» 4.53%، و«داماك» 3.92%، و«ارابتك» 4.08%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 2.67%، و«سوق دبي المالي» 4.32%، و«شعاع كابيتال» 2.19%.

وانخفض قطاع النقل 2.15% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 1.92%، و«أرامكس» 2.19%، و«الخليج للملاحة» 4.8%.

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سوق أبوظبي



من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.74% إلى مستوى 3860.46 نقطة، مع النزول الجماعي أيضاً للمؤشرات القطاعة كافة، مع استقرار «الاستثمار» و«الخدمات».

وتراجع قطاع البنوك 4% بعد تراجع «أبوظبي الأول»، إلى جانب انخفاض«أبوظبي التجاري» 1.19%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.49%.

وهبط قطاع العقار 2.71% نتيجة هبوط «الدار» 2.7%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.86%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 0.74% إثر نزول «دانة غاز» 1.57%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير. فيما استقر قطاع الاستثمار مع استقرار «العالمية القابضة»، و«إشراق».



الأكثر تداولاً



وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 50 مليون درهم، مغلقاً عند 3.29 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قرب 40 مليون درهم، وأغلق عند 2.36 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات وصلت إلى 35.2 مليون درهم، مغلقاً عند 0.295 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت التداولات الأكثر من نصيب «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بلغت 37 مليون درهم، وأقفل عند 3.32 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 24 مليون درهم، ليغلق عند 4.15 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 22.6 مليون درهم وأقفل سعره عند 10.5 درهم. واقتصرت الارتفاعات في سوق دبي على سهمين فقط، وهما: «ديار» بنسبة ارتفاع 4.74% وأغلق عند 0.256 درهم، و«المدينة للتمويل»، بنموه 1.53%، مغلقاً عند 0.132 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر ل«أملاك» وبالحد الأقصى 5% مغلقاً عند 0.285 درهم.

وفي أبوظبي، برز سهمان فقط في قائمة الارتفاعات، وهما: «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاعه 4.94% إلى 1.7 درهم، وتلاه «مصرف الشارقة الإسلامي»، وزاد بنسبة 2.97% إلى 1.04 درهم. وفي المقابل، تراجع «الشارقة للأسمنت» بنسبة 4.96% ليغلق عند 0.65 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المواطنون والخليجيون نحو الشراء، بصافي 47.8 مليون درهم، منها 47.37 مليون درهم للمواطنين، و400 ألف درهم للخليجيين.

وفي المقابل، اتجه العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي 47.8 مليون درهم، منها 1.16 مليون للعرب، و46.6 مليون للأجانب.

وفي سوق دبي، انفرد المواطنون بالشراء، بصافي 42.87 مليون، مقابل 10 ملايين درهم محصلة بيع العرب، ومليونين بيع الخليجيين، و30.79 مليون للأجانب.

وركز الأجانب (غير العرب)، أمس على أسهم شركات «ديار»، و«الاتحاد العقارية»، و«جي إف إتش»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «رأس الخيمة العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، و«أدنوك للتوزيع».

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار بلغ 36.27 مليون درهم محصلة بيع، منها 18 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و18.27 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 36.27 مليون درهم محصلة بيع، منها 18 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و 18.27 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.