شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوطنية للتكافل» تقر توزيع أرباح 6% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل «وطنية» بأن الجمعية العمومية السنوية للشركة قد أقرت في اجتماعها توزيع 6٪ أرباحاً نقديةً على المساهمين عن نتائج العام 2019 وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث وزعت 5% أرباحاً نقدية عن العام 2018.

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