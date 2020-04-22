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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترامب يطالب بخطة لإتاحة أموال لصناعة النفط والغاز الأمريكية تاريخ النشر: 22/04/2020 استمع طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الاتحادية بإيجاد سبل لإتاحة أموال لصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «لن نخذل أبداً صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالاً حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جداً آمنة لوقت طويل في المستقبل!». (رويترز)

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