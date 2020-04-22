15.77 مليون مشترك جديد في «نتفليكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «نتفليكس» بأكثر من 5 ٪ اليوم الثلاثاء بعد قفزة كبيرة في نمو عدد المشتركين زفق تقرير أرباح الربع الأول 2020. وشهدت أسهم الشركة أداء مخالفاً للسوق خلال جائحة «كوفيد-19» حيث أن أوامر البقاء في المنزل أعطت العديد من المستهلكين المزيد من الوقت لاستكشاف خدمات الفيديو حسب الطلب.

وبلغت ربحية السهم 1.57 دولار، فيما الإيرادات الفصلية 5.77 مليار دولار، وأضافت الشركة 15.77 مليون مشترك جديد فيما كانت التوقعات أقل من 8 ملايين.

وكانت وول ستريت تتوقع ربحًا للسهم يبلغ 1.65 دولار وإيرادات 5.76 مليار دولار، استنادًا إلى تقديرات توافق رفينيتيف. وكانت التوقعات بإضافة 775 ألف مشترك محلي (الولايات المتحدة وكندا) و7.2 مليون مشترك دولياً، وفقًا لـ«فاكس ست».