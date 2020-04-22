وول ستريت تترنّح على وقع «الانهيار النفطي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء إذ أن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي لأقل من الصفر والتوقعات القاتمة للنتائج الفصلية ينذران بأكبر هبوط اقتصادي منذ الكساد العظيم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 631.56 نقطة بما يعادل 2.67% ليصل إلى 23013 نقطة، وفقد المؤشر ستاندرد آند بورز 86 نقطة أو 3.07% مسجلا 2736 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 300 نقطة أو 3.48% إلى 8263.69 نقطة.

وهبطت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفعل التأثير المزدوج لهبوط تاريخي لأسعار الخام الأمريكي وتقارير باهتة للأرباح الفصلية للشركات وهو ما أثار ذعرا بين المستثمرين القلقين بالفعل من تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.4 بالمئة، مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 6 بالمئة تقريبا.

وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا على خسائر تزيد على 3% بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي استحقاق أول شهر إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ. وهوى داكس الألماني 4% فيما تكبد «كاك» الفرنسي 3.77% و«فوتسي» البريطاني 2.96%.

وتراجعت أسهم شركات النفط بي.بي ورويال داتش شل وتوتال في نطاق من 2.5% إلى 3.8% دافعة مؤشر قطاع الطاقة ليغلق منخفضا 4.3%.